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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الحكومة توافق على مشروع قرار الحد الأدنى للأجور اعتبارا من 1 أكتوبر.. إنفوجراف

الخميس، 02 نوفمبر 2023 08:00 م
الحكومة توافق على مشروع قرار الحد الأدنى للأجور اعتبارا من 1 أكتوبر.. إنفوجراف مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار الحد الأدنى للأجور اعتبارا من 1 أكتوبر 2023

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وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من 1 أكتوبر 2023.
 
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار الحد الأدنى للأجور اعتبارا من 1 أكتوبر 2023
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار الحد الأدنى للأجور اعتبارا من 1 أكتوبر 2023
 
لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، شهريًا، عما يلي لتلك الدرجات أو ما يعادلها: (11 ألف جنيه للدرجة الممتازة، 9 آلاف جنيه للدرجة العالية، 8 آلاف جنيه لمدير عام،7 آلاف جنيه للدرجة الأولى، 6 آلاف جنيه للدرجة الثانية، 5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة، 5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة، 4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة، 4 آلاف جنيه للدرجة السادسة).
 






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