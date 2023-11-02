"التعليم" تحدد شروط استلام طلاب أولى ثانوى جهاز التابلت والتأمين 105جنيهات

محمود طه حسين

أكدت مصادرمسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم تسليم طلاب الصف الأول الثانوى التابلت، مشددة على أنه سيتم منحه للطلاب فور وصوله إلى الإدارات والمديريات التعليمية مباشرة.

وأوضحت أنه في حالة حصول الطالب على الجهاز اللوحى قبل بدء اختبارات الترم الأول سوف يعقد الامتحان إلكترونيا وفى حالة عدم استلامه قبل يناير المقبل سوف تعقد الاختبارات ورقية لطلاب الصف الأول الثانوى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام، وشملت صورة بطاقة ولى الأمر وإيصال تأمين التابلت بمبلغ 105 جنيهات وإيصال سداد المصروفات الدراسية، على أن يقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار تسليم التابلت المدرس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث بدأت الدراسة يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، الدراسة وتستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .