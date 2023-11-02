الإسراف فى وضع كريم تقشير البشرة يضر وجهك.. خطوات صحية لازم تعرفيها

كتبت مروة محمود الياس

بشرة المرأة هى كنزها الحقيقى ونضارتها وشبابها هما الأهم بالنسبة لها، لذا تلجأ لكريمات خاصة بالتقشير أو الاسكراب، وهى نوع من الكريمات تعمل على إزالة شوائب البشرة وتعمل على تنظيفها تنظيفا خارجيا، وتنصح الدكتورة ابتسام عمرو استشارى الجلدية بقصر العينى بضرورة الاهتمام بالعناية بجلد الجسم والوجه والبشرة بشكل عام، والسكراب أو كريمات التقشير تستخدم فى هذا الغرض، فهى تخلص الجلد من شوائبه وتعمل على تنظيف البشرة بلطف، ولكن تسرف بعض السيدات فى استخدامها على الجسم أو الوجه وتستخدمها لأكثر من مرة فى الأسبوع وهو ما ينذر بمشكلات جلدية كثيرة.

وتابعت الدكتورة ابتسام أن المعدل الأمثل لاستخدام هذه الكريمات هو مرة فى العشرة أيام للبشرة الدهنية والمختلطة، والاسراف فيها أو وضعها على الوجه يتسبب فى الإصابة بالتقرحات والتشقق الجلد الشديد خاصة فى فصل الخريف والشتاء حيث يقل الترطيب بشدة.