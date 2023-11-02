اليوم السابع
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الإرشاد الزراعى: إعادة زراعة محصول الكانولا ببورسعيد لإنتاج زيت الطعام

الخميس، 02 نوفمبر 2023 08:46 ص
الإرشاد الزراعى: إعادة زراعة محصول الكانولا ببورسعيد لإنتاج زيت الطعام أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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قال المهندس على سليمان مدير إدارة الإرشاد الزراعى ببورسعيد خلال تصريح لـ"اليوم السابع: "إنه تم عقد ندوة إرشادية تحت رعاية الدكتور حسنى عطيه مدير مديرية الزراعة بالمحافظة وذلك لإعادة زراعة محصول الكانولا بالقطاع الزراعى بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية ببورسعيد للموسم الزراعى 2023/2024، وبحضور الدكتور على ناصف على رئيس البحوث، والدكتور أحمد منصور جريش ومزارعى قطاع بورسعيد ومنطقة سهل الطينة شرق القناة.

 
وأضاف سليمان أن الندوة استعرضت كل ما يشمل محصول الكانولا بداية من تجهيز الأرض وإحضار التقاوى وزراعتها بالطريقة الموصى بها وفى المواعيد  المحددة بهدف تحقيق أعلى إنتاجية من محصول" الكانولا" لإنتاج زيت الطعام، مؤكداً بأنه جارى الاستعداد والتجهيز لزراعة 2 حقل إرشادى بمنطقة سهل الطينة شرق القناة.
 
 
 
 






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زراعة محصول الكانولا بالقطاع الزراعى ببورسعيد




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