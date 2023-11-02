اعرف فوائده.. "العدس بجبة" طبق الصحة والمناعة فى الشتاء والخريف

كتبت مروة محمود الياس

العدس بجبة أو العدس الأسود أحد أهم أنواع العدس وأكثرها فائدة، وفقا لتقرير نشره موقع finedining، فالعدس من البقوليات الصحية والمفيدة للغاية يحتوى على كم هائل من الفيتامينات والعناصر والبروتين النباتى، فضلا عن أنه مصدر للطاقة وهو خيار جيد جدا للنباتيين بشكل خاص.

وتابع التقرير أن العدس الأسود ذو قيمة غذائية عالية جدا، مصدر هام أيضا لكل العناصر والفيتامينات، مثل الحديد، والزنك والنحاس ، فضلا عن أنه يوفر نسبة عالية من البروتين النباتى الذى يعزز من الطاقة، والألياف الغذائية العالية التي تعزز الشعور بالشبع وتقليل حدة النهم والرغبة والشراهة في الطعام.

ومن أبرز فوائد شوربة العدس التي يسهل تحضيرها، بقلى ثمرة من البصل، وإضافة العدس المغسول إليها وإضافة مرق الدجاج الطازج أو المياه، وهو ما يعزز من المناعة لأنها تحتوى على الفسفور والبوتاسيوم والماغنيسيوم وهى عناصر هامة تساعد الجسم على عمل أجهزته بالشكل المثالى، ووظائفه بشكل جيد، فضلا عن أنها تعزز من الصحة الهضمية والألياف الموجودة بهذه الشوربة الساحرة تعزز من الهضم الجيد، وتحسين حال المعدة.