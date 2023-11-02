استقالة مسئول إسرائيلى على الهواء بسبب فشل حكومة نتنياهو

وكالات

قدم رئيس مجلس إقليمى فى إسرائيل استقالته على الهواء مباشرة من حزب الليكود الحاكم، خلال مقابلة على القناة 12 فى التلفزيون الإسرائيلى قائلا إن السبب فى ذلك هو فشل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى تحقيق الوعود التى قطعتها لمساعدة سكان غلاف غزة فى خضم الحرب مع الفصائل الفلسطينية.

وكان تامير عيدان يتولى إدارة المجلس الإقليمى سدوت نيجف المتاخم لقطاع غزة المحاصر، ويضم المجلس مدينة نتيفوت و16 تجمعا صغيرا، مثل ألوميم وكفار ميمون.

وأعلن عيدان استقالته من حزب الليكود خلال مقابلة مع القناة 12 فى التليفزيون الإسرائيلى، داعيا أعضاء الحزب إلى الاستقالة منه.

وقال: "أعلن استقالتى من حزب الليكود الحاكم، وألقى باللوم على الحكومة الإسرائيلية، وادعوا كل أصدقائى وأعضاء اللجنة المركزية لحزب الليكود، لفعل الأمر نفسه فى ظل هذا الفشل الذريع".

وكان عيدان يقرأ نص استقالته المكتوب الذى قال إنه بعثه إلى نتنياهو.

وتعرضت حكومة نتنياهو لانتقادات شديدة وحتى سخرية، فبخلاف الفشل الأمنى المذهل أمام الفصائل الفلسطينية، فهى لم تقدم ما فيه الكفاية لسكان هذه المناطق، وفقا لصحيفة "تايمز أو إسرائيل".