استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال فى مدينة "البيرة"

وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى شارع نابلس في مدينة البيرة، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطفل استشهد برصاص قوات الاحتلال متأثرا بإصابته الحرجة بالرأس، وأصيب ثلاثة شبان آخرون خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة، شابين، كما اقتحمت أحياء بطن الهوا وبيتونيا والطيرة.

وباستشهاد الطفل في مدينة البيرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 340 شهيدًا، بينهم 132 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة (البيرة) بوسط الضفة الغربية.