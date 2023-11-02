استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال فى مدينة "البيرة"

استشهد الطفل الفلسطينى أيهم محمود الشافعى "14 عامًا"، اليوم الخميس، مُتأثرًا بجروحه، فيما أصيب ثلاثة شبان آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحامها مدينة البيرة الملاصقة لرام الله.
وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى شارع نابلس في مدينة البيرة، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الطفل استشهد برصاص قوات الاحتلال متأثرا بإصابته الحرجة بالرأس، وأصيب ثلاثة شبان آخرون خلال اقتحام الاحتلال مدينة البيرة.
واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة البيرة، شابين، كما اقتحمت أحياء بطن الهوا وبيتونيا والطيرة.
وباستشهاد الطفل في مدينة البيرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 340 شهيدًا، بينهم 132 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
كما أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة (البيرة) بوسط الضفة الغربية.
وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى شارع نابلس في المدينة الملاصقة لرام الله، قبل أن تتبعها عدة دوريات عسكرية، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.
وأفاد شهود عيان أن شابًا أصيب برصاصة في رأسه، ونقل على أثرها إلى المستشفى، ولم تعرف طبيعة إصابته حتى اللحظة.
وأشارت تلك المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من الشارع المذكور، لم تُعرف هويتهما بعد.
وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حي "بطن الهوا" من مدينة رام الله، وبلدة "بيتونيا"، بالتزامن مع اقتحام مدينة البيرة.
وفى سياق متصل أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قلقيلية الواقعة شمال غرب الضفة الغربية.
وقالت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال، اقتحمت "حي نزال" في المدينة المُشار إليها، وسط إطلاق الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد مواطن، وإصابة آخرين بجروح خطيرة، أحدهما طفل يبلغ من العمر (15 عاما).
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