إزاى تعرف إن ضغطك واطى.. علامات لازم تعرفها

كتبت مروة محمود الياس

الانخفاض فى ضغط الدم أحد أهم وأبرز الأعراض المرضية المزعجة، يصاب بها الكثيرون لكن الأعراض تختلط عليهم، لذا يوضح الدكتور محمود بخيت استشارى الباطنة قصر العينى أهم وأبرز علامات انخفاض ضغط الدم ، والتى تظهر على المريض بسهولة وتؤكد انخفاض ضغطه.

وأوضح استشارى الباطنة أن انخفاض الضغط حالة تنتج من قلة ضخ الدماء من القلب، وله الكثير من الأسباب المرضية منها فقدان الدماء لاى سبب كالنزيف أو أمراض الغدة الدرقية وغيرها، وقد يعانى المريض من انخفاض الدم المفاجئ، وتكون الأعراض كثيرة وابرزها وأكثرها شيوعا هو الشعور بالدونية الشديدة، فجأة يشعر صاحبها بحالة من الدوار ولا يمكنه السيطرة عليه.

وتابع دكتور محمود حديثه، مؤكدا على أن أبرز أعراض وعلامات انخفاض الضغط تظهر على شكل تسارع فى الشهيق والزفير اي تتغير حالة التنفس إلى الإسرع بشكل ملحوظ، إضافة إلى الشعور بالرغبة فى التقيؤ فجأة وعدم الرغبة فى تناول الطعام.

ومن أبرز العلامات أيضا أن يشعر المريض فجأة بالضعف الشديد والرغبة فى الجلوس أو النوم أو الاستلقاء على الفراش متعبا للغاية، قد يعانى بعض مرضي انخفاض الضغط من عدم القدرة على الرؤية السليمة، فيشعر بالزغللة واضطراب ما يراه، ولا يمكنه الانتباه أو رؤية تفاصيل المشهد حوله، فهو يشعر بحالة من الإعياء الشديد فجأة ولا يمكنه الإنتباه.

وهنا ينصح دكتور محمود بضرورة قياس الضغط فورا واخبار النتائج لطبيب مختص ليرى سبب حدوث هذه المشكلة المفاجئة، وعدم إهمالها حتى وإن عاود الضغط الانضباط مرة اخرى، فهذه المشكلة قد تنبئ بمشكلات مرضية لا يدركها المريض، يكتشفها الطبيب المعالج.