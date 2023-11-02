إزالة فورية لعقارين مخالفين على أراضٍ زراعية فى المنتزه ثان الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شن حى المنتزه ثان فى الاسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكلفت الدكتورة رباب مدنى رئيس حى المنتزة ثان، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، والعمل على ردع ظاهرة البناء المخالف من المهد على الأرض الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

وأعلن حى المنتزه ثان، أنه فى إطار تعليمات عاجلة للدكتورة رباب مدنى رئيس حى ثان المنتزه ، بوجود أعمال بناء مخالف وتعديات على الأرض الزراعية بعزبة حوض 10 وعزبة جون، توجهت حملة مكثفة بحضور جهة الولاية قسم حماية الأراضى بالإدارة الزراعية، وحكمدار شرق الإسكندرية، ووحدة التدخل السريع وإدارة المتابعة الميدانية، والإدارة الهندسية بالحى المتابعة الميدانية، والإدارة الهندسية بالحى، للتصدى للتعديات.

وتبين من خلال الحملة بعزبة حوض 10 وعزبة جون، وجود أعمال بناء مخالف على أراضى زراعية، وعلى الفور تمت إزالة مبنى مخالف، عبارة عن دور ارضى على مساحة 100 متر، ومبنى آخر عبارة عن دور ارضى على مساحة 130 مترا بعزبة جون، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على الثروة الزراعية من العبث بها.