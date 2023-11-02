اليوم السابع
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الخميس، 02 نوفمبر 2023 12:42 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إحالة 78 مواطنا ومقاولا للنيابة لرفضهم تنفيذ قرارات إزالة مبان مخالفة بالغربية

الخميس، 02 نوفمبر 2023 12:20 م
إحالة 78 مواطنا ومقاولا للنيابة لرفضهم تنفيذ قرارات إزالة مبان مخالفة بالغربية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية مصطفى عادل

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احال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية  78 متعدٍ على الأراضي الزراعية ومقاول للنيابة العامة لاعتراضهم على أعمال تنفيذ قرارات  إزالة لمباني  مخالفة.
 
جاء ذلك خلال الحملات الموسعة التي تنفذها المحافظة باجهزتها المعنية، لازالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية
 
واوضح محافظ الغربية في بيان له، أن هناك إجراءات صارمة لحماية الأراضي الزراعية بالغربية، مؤكدا أنه تم إحالة 78 متعدى على الأراضى الزراعية ومواطن اعترض على عملية إزالة للنيابة العامة، وإحالة مقاول اعترض على عملية إزالة لبناء مخالف للنيابة العامة.
 
وأكد أنه سيتم التصدي بكل حزم لعميات التعدي على الأراضى الزراعية، وإحالة المتعدين والمشاركين في التعديات والمعترضين على عمليات الإزالة إلى النيابة العامة.






محافظة الغربية

محافظ الغربية

البناء المخالف

التعديات على الرقعة الزراعية

ازالة التعديات على الرقعة الزراعية




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