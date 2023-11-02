وذكرت الهيئة في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن 57 اشتباكًا قتاليًا جرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفي الإجمالي، شن الجيش الروسي خمس ضربات صاروخية و75 غارة جوية و56 هجوماً بالمدفعية الثقيلة على مواقع القوات الأوكرانية والبلدات المأهولة بالسكان. ونتيجة للهجمات الروسية، لسوء الحظ، قُتل وجُرح مدنيون كما تعرضت المباني السكنية الخاصة وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية للتدمير والأضرار.

وأضاف البيان أن أكثر من 100 بلدة فى مناطق تشيرنيهيف وسومى وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريزهيا وخيرسون وميكوليف تعرضت لقصف مدفعى.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الطيران الأوكراني شن على مدار أمس الأربعاء، تسع ضربات على أفراد ومجموعات أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي وثلاث ضربات أخرى على أنظمة صواريخ العدو المضادة للطائرات.