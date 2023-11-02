أمريكا توسع عقوباتها على روسيا لتشمل 130 شخصًا وكيانًا جديدًا

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فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، مجموعة واسعة من العقوبات على روسيا شملت 130 شخصًا وكيانًا جديدًا على صلة بالمجهود الحربى الروسى والأنشطة الأخرى، التى وصفتها بالخبيثة، وذلك بالتنسيق مع وزراة الخزانة الأمريكية.

وجاء فى بيان على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية أنه تم تحديد جميع الأهداف وفقًا للأمر التنفيذى الذى يسمح بفرض عقوبات فيما يتعلق بأنشطة أجنبية ضارة محددة لحكومة روسيا.



وتضمنت قائمة العقوبات تقييد إنتاج روسيا المستقبلى للطاقة وقدراتها التصديرية بما فى ذلك شركة أركتيك للغاز المسال 2، وهو مشروع رئيسى للغاز الطبيعى المسال تابع لشركة الغاز الطبيعى الروسية الكبرى نوفاتيك، والتى تقع فى منطقة القطب الشمالى فى روسيا.



كما تضمن قطاع التعدين بما فى ذلك الشركة المساهمة الروسية لموارد التيتانيوم "روستيتان" وهى شركة معادن وتعدين مقرها روسيا تنفذ مشروعًا لتطوير أكبر مستودع لخام التيتانيوم فى العالم يقع فى روسيا.



كما تم تعيين عدد من الأفراد الذين يعملون فى قطاع المعادن والتعدين من بينهم أناتولى نيكولايفيتش تكاتشوك رئيس "روستيتان"، وأليكسى أليكسييفيتش نوفيكوف المدير العام لروستيتان.



كما اتخذت الخارجية الأمريكية إجراءات لاستهداف المزيد من الشركات المتواطئة فى دعم العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، بما فى ذلك شبكة تشترى مواد لدعم إنتاج الطائرات المسيرات الانتحارية التى يستخدمها الجيش الروسى فى أوكرانيا بما فى ذلك شركة "زالا" و شركة "إيه ليفيل إيروسيستيم" التابعة لـ"زالا"، بالإضافة إلى فرض عقوبات على ألكسندر فياتشيسلافوفيتش زاخاروف مالك الشركيتن وهو مبتكر ومصمم المسيرات الإنتحارية، جنبًا إلى جنب مع زوجته سفيتلانا نيكولايفنا زاخاروفا وشركة "إنفيست جروب المملوكة لها، وابنتهما ماريا ألكساندروفنا أوسيتروفا، وابنيهما لافرينتى ألكسندروفيتش زاخاروف ونيكيتا ألكساندروفيتش زاخاروف والشركات التابعة لهم.



كما تم فرض عقوبات على عدد من رجال الأعمال الروس والشركات المملوكة لهم والتى تترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالتصنيع العسكرى الروسى من بينها شركات إلكترونيات والتكنولوجيا.



كما قامت الوزراة بإدراج عدد من الشركات الخارجية التى تتعاون مع الشركات الروسية فى توريد الإمكانيات التى تساعد فى التصنيع العسكري.



كما تم فرض عقوبات على سلمان سويبوفيتش زاكرييف (سلمان) هو النائب الأول لرئيس برلمان جمهورية الشيشان وصهر رئيس جمهورية الشيشان فى الاتحاد الروسى رمضان قديروف، وابنه يعقوب سلمانوفيتش زاكريف .



كما أدرج على قائمة العقوبات أيضا أليكسى سيرجيفيتش بيسبروزيفانيخ هو نائب وزير الصناعة والتجارة فى روسيا ، وأناستاسيا بوريسوفنا بوندارينكو هى نائبة وزير الطاقة، وفيكتور ليونيدوفيتش إيفتوخوف هو نائب وزير الصناعة والتجارة ،وأوليج يوريفيتش كاتشانوف هو نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام، ودميترى ألكساندروفيتش أوجوريايف وهو نائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام، وليف فالنتينوفيتش جيرشانوك هو مدير الإدارة القانونية بوزارة التنمية الاقتصادية و أليكسى ميخائيلوفيتش سيركو هو نائب وزير الدفاع المدنى وحالات الطوارئ والقضاء على عواقب الكوارث الطبيعية فى روسيا .