أماكن ومواعيد سيارات الخدمة المتنقلة لشركة مياه الإسكندرية خلال نوفمبر

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية توافر منافذ خدمة العملاء المتنقلة طوال شهر نوفمبر، فى إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن أماكن ومواعيد تواجد منافذ خدمة العملاء المتنقلة خلال شهر نوفمبر وهى..

- أولا منفذ خدمة عملاء متنقل غرب ..

أمام مدخل أبو يوسف بجوار مدرسة الأورمان

من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11.30 صباحا

أمام فرع الشركة البيطاش الساحل

من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 8 مساء

- ثانيا منفذ خدمة عملاء متنقل شرق ..

أمام رافع الشركة بشارع محمد نجيب

من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 8 مساء

- ثالثا منفذ خدمة عملاء متنقل وسط ..

فى المنشية من يوم 11/1 حتى يوم 11/15 من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 2.30 ظهرا.

بشاير الخير 3 أمام مسجد الهامى من يوم 11/16 حتى يوم 11/30 من الساعة 3 مساء حتى الساعة 8 مساء

وذلك للتيسير على المواطنين من السادة كبار السن، أو السادة العملاء، ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء و لتقديم الخدمات الآتية: تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع - الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير.

كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية، وإدارة التسويق، لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التى تقدمها الشركة.