جنيف (أ ش أ)

أعلنت "كلير ماجون" المديرة العامة لمنظمة اطباء بلا حدود أن المنظمة لا تزال فى حالة تأهب شديد لمساعدة سكان قطاع غزة مع نشر 300 فلسطينى آخر يعملون فى مجال الإغاثة الإنسانية هناك.

وقالت "ماجون" في حوار مع قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس، إن 22 شخصا بينهم 4 فرنسيون يعملون في منظمة أطباء بلا حدود، تمكنوا امس الأربعاء، من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي. ولم يذكر القناة المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود أعلنت أن أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في قطاع غزة بعدما تم الأربعاء إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع الفلسطيني إلى مصر عن طريق معبر رفح.

وبحسب موقع العربية، قالت المنظمة في بيان إن "أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة، مع إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحيّة، بسبب الحصار والقصف المستمر" من قبل الجيش الإسرائيلي.

وسبق للأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية أن حذّرت من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع الفلسطيني الصغير البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.