وقالت "ماجون" في حوار مع قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس، إن 22 شخصا بينهم 4 فرنسيون يعملون في منظمة أطباء بلا حدود، تمكنوا امس الأربعاء، من مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي. 

ولم يذكر القناة المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.