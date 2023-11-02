اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 نوفمبر 2023 09:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون فى قطاع غزة

الخميس، 02 نوفمبر 2023 08:07 ص
أطباء بلا حدود: أكثر من 20 ألف جريح لا يزالون فى قطاع غزة غزة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في قطاع غزة بعدما تم الأربعاء إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع الفلسطيني إلى مصر عن طريق معبر رفح.

وبحسب موقع العربية، قالت المنظمة في بيان إن "أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة، مع إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحيّة، بسبب الحصار والقصف المستمر" من قبل الجيش الإسرائيلي.

وسبق للأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية أن حذّرت من الوضع الإنساني الكارثي في القطاع الفلسطيني الصغير البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.







أطباء بلا حدود

غزة

فلسطين

اسرائيل

الجيش الإسرائيلي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة