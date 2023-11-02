أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 2-11-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، ب البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 2-11-2023.



إيقاف تداول 14 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية للدواجن، ودلتا للطباعة والتغليف، وآسيك للتعدين-اسكوم، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وأم بي للهندسة، والعبوات الطبية، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والدولية للأسمدة والكيماويات، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والإسماعيلية مصر للدواجن.



البورصة تربح 15 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.535 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 859.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.9 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.1%، والعرب على 5.95%، واستحوذت المؤسسات على 20.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 168.1 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 66.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.4 مليون جنيه، 192.3 مليون جنيه، 46.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 22639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9622 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4412 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 6581 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5099 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1433 نقطة.

وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: - العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 57.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- اسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 22.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 17.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 80.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.99%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 5.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 41.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.74%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 113.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.62%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.538 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.41%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 7.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 42.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.11%.