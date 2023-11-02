أخبار البورصة اليوم الخميس 2-11-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار ا لبورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 1-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.535 تريليون جنيه



إيقاف تداول 14 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية للدواجن، ودلتا للطباعة والتغليف، وآسيك للتعدين-اسكوم، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وأم بي للهندسة، والعبوات الطبية، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والدولية للأسمدة والكيماويات، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والإسماعيلية مصر للدواجن.



البورصة تربح 15 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه عند مستوى 1.535 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 859.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.9 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.1%، والعرب على 5.95%، واستحوذت المؤسسات على 20.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 168.1 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، 66.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.4 مليون جنيه، 192.3 مليون جنيه، 46.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 22639 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 27738 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9622 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 4412 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 6581 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5099 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1433 نقطة.

وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 160 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 150 ألف سهم، 820 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والشمس للإسكان والتعمير عدد 146.4 ألف سهم، 5875 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-الرواد 3600 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 20 ألف سهم، 4412 سهم، 819.3 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، 3.76 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والعبوات الطبية، ورواد السياحة-الرواد، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 95 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 14.3 مليون سهم، على التوالي.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات نشاط بقيمة 1.103 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 30% عن الفترة المثيلة من العام السابق، وزيادة في صافي الربح بعد الضريبة 980 مليون جنيه بنسبة نمو 46%، في حين بلغ الإنتاج الكمي 178.1 ألف حاوية مكافئة بنسبة انخفاض 9%.

وحققت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 11.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 43%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 879 مليون جنيه بنسبة نمو 85^.

كما حققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات بلغت 637.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، بنسبة نمو 43.01%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 347.4 مليون جنيه، بنسبة نمو 119.2%.