5 معلومات عن مدرسة العباقرة.. تقديم عدة امتيازات للطلاب أبرزها

محمود طه حسين

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على إنشاء مدرسة للعباقرة ، نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن مدرسة العباقرة.

ـ سيتم إنشاء مدرسة العباقرة فى القاهرة الجديدة، وسوف يتم ضم الطلاب المتفوقين فيها أبناء مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

ـ تستهدف الاستثمار في الموهوبين والنابغين وتعزيز آليات بناء الانسان المصري

ـ تعمل على تقديم حزمة امتيازات للطلاب عبر توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية لتقديم محتوى تعليمي وتدريبي مميز

ـ يلتحق بهذه المدرسة طلاب الصفوة والذين يدرسون بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

ـ يتم دراسة إمكانية التحاق طلاب من دول عربية بمدرسة العباقرة بشرط اجتيازهم حزمة من الاختبارات

ـ التحاق الطلاب الحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات الدولية بها، كما سيتم وضع آليات ومعايير لاختيار المعلمين وشروط الالتحاق والامتيازات المقدمة للطلاب.

الجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، أكد على أنه سيتم تنظيم المؤتمر الأول "STEM Education" نهاية الشهر الجاري، بهدف إجراء حوار مجتمعي لعرض وتسليط الضوء على النموذج المصري لنظام تعليم STEM وبحث تأثير وأهمية هذا النظام في تنمية مهارات الطالب في التعليم الثانوي، إلى جانب استعراض النجاحات والفرص والتحديات، واستشراف نظرة مستقبلية لمدارس STEM بمصر وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.