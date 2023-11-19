اليوم السابع
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يجب مثولهم أمام الجنائية الدولية.. وزيرة إسبانية تنتقد فاشـية إسرائيل ضد غزة.. فيديو

الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:33 ص
يجب مثولهم أمام الجنائية الدولية.. وزيرة إسبانية تنتقد فاشـية إسرائيل ضد غزة.. فيديو

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تتواصل الإدانات الرسمية والشعبية  للقوات الاحـ ـتلال الإسرا ئيلي بعد ارتكابها جرائم حرب بحق الشعب  الفلسطيني في غـ زة

إيوني بيلارا وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة طالبت حكومة بلادها  بقطع العلاقات مع إسرا ئيل  وتقديم حكومة الكيان الصــهيونى للمثول  أمام المحكمة الجنائية الدولية لإبادتها الشعب الفلسطيني

وقالت "بيلارا" عبر حسابها على منصة  "ْX": قبل  قرن من الزمان كانت الهمجية  الفاشية متفشية في أوروبا..  دعونا لا ندع نفس الشيء يحدث في فلسطين مع إبادة الشعب الفلسطيني" وأضافت: "دعونا نقطع العلاقات مع  إسر ائيل الآن ونقدم حكومتها أمام  المحكمة الجنائية الدولية"

 

كما دعا رئيس الوزراء الإسباني  بيدرو سانشيز إسر ائيل إلى وقف  القـ ـتل الأعمى للفلسطينيين في غزة  وذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال  الإسر ائيلي مستشفى الشفاء في  القطاع الفلسطيني ووعد "سانشيز" بأن تعمل حكومته  الجديدة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية

 

 وطالب بوقف فوري لإطلاق النار من جانب إسرائيل في غزة والالتزام الصارم بالقانون الدولي  الإنساني الذى لا يتم احترامه الآن بشكل واضح

 

وكانت قوات الاحتـ لال الإسـ رائيلى قد ارتكبت مجـ زرة جديدة بحق النازحين في مدرسة الفاخورة التابعة  لوكالة " أونروا" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة وأعلن التليفزيون الفلسطينى ارتفاع عدد  الشهداء إلى 200 شهيدا وإصابة العشرات

 







إسرائيل

غزة

اسبانيا

جرائم إسرائيل

الفاخورة



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