ننشر مواقيت الصلاة الأحد 19/11/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:53 ص
موعد صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة العصر 38: 2
موعد صلاة المغرب 4:59 م
موعد صلاة العشاء 6:19
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:59 ص
موعد صلاة الظهر 11:45
موعد صلاة العصر 2:40
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:22 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:50
موعد صلاة الظهر 11:37 م
موعد صلاة العصر 2:33 م
موعد صلاة المغرب 4:54 م
موعد صلاة العشاء 6:14 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:39
وقت صلاة الظهر 11:29
موعد صلاة العصر 2:29 م
وقت صلاة المغرب 4:51 م
وقت صلاة العشاء 6:09 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الظهر 11:35 ص
موعد صلاة العصر 40: 2
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:18
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