نائب جهاز أكتوبر الجديدة: الانتهاء من تنفيذ 5856 وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار

كتب أحمد حسن

قال المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة إنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 5856 وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار، ليصل اجمالي الوحدات المنفذة والجاهزة للتسليم الي 16152 وحدة سكنية بتلك المنطقة.

وأضاف أنه تم وضع خطة زمنية لنهو كامل الوحدات وتسليمها كل ثلاثة أشهر، ليكون منتصف العام المقبل هو الموعد النهائي للانتهاء من كامل الوحدات الجاري تنفيذها .

وأوضح المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن منطقة غرب المطار تضم منطقتين، المنطقة أ والمنطقة ب، ومساحة كل منهما 850 فدانا، وانه جاري تنفيذ عدد 35 ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ 16152 وحدة وجاري تنفيذ باقي الوحدات بنسب تنفيذ تجاوزت الـ75٪؜.

ولفت إلى أن الوحدات مخصصة لإعلانات وزارة الإسكان وصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأضاف المهندس محمود مراد بأنه جاري تنفيذ عدد 25 مبنى خدميا بتكلفة تجاوزت الـ400 مليون جنيها، تضم مباني مدارس التعليم الاساسي والثانوي والاسواق التجارية والحضانات والوحدات الصحية، بالإضافة أنه جاري تنفيذ 2 مركز شباب، ونادي رياضي على مساحة 100ألف متر مسطح بتكلفة اجمالية 150 مليون جنيها بنسب تنفيذ تجاوزت الـ60٪؜.

وأشار إلى أنه يتم التنفيذ تحت إشراف جهات استشارية معتمدة مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة تنفيذ الأعمال وطبقا للبرامج الزمنية المعتمدة .