مكافحة الإرهاب فى فرنسا توجه تهما لـ4 أشخاص بالتطرف بينهم جندى وشرطة

وجهت هيئة مكافحة الإرهاب في باريس اتهاما لـ 4 أشخاص يعتقد أنهم يتبعون أيديولوجية يمينية متطرفة وأودعتهم الحبس الاحتياطي، منهم شاب تلقى طرودا تحوي أسلحة وعسكري في خدمته وشرطي سابق.

وذكر ذلك مصدر قضائي، مشيرا إلى أن توجيه الاتهام قام به قاض في هيئة لمكافحة الإرهاب اليوم السبت، موضحا أنه تم توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و60 عاما في مطلع الأسبوع.

وتركزت تلك التوقيفات في منطقة بروتانيي وفي جنوب فرنسا، وأخلي سبيل 6 منهم وأوقفت الملاحقات بحقّهم في الوقت الراهن، وفق مصدر آخر مطّلع على الملف.

هذا وجرت التوقيفات في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في نهاية سبتمبر للنظر خصوصا في شبهات بالانتماء إلى منظّمة إجرامية إرهابية.

والسبت أفادت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن التحقيقات تتناول "صفقات أسلحة بين أفراد عدة يتّبعون أيديولوجية عنفية لليمين المتطرف، وقد تطرّق بعضهم إلى مشاريع أعمال عنفية ضد أهداف مختلفة (خصوصا جماعة مناهضة للفاشية)".

كما فُتح التحقيق القضائي أيضا على خلفية حيازة وتصنيع شحنات ناسفة غير مرخّصة وحيازة أسلحة غير مرخّصة من الفئتين "بي" و"سي" واقتناء أسلحة من الفئات "آ" و"بي" و"سي" وحيازتها ونقلها، وذلك كله على صلة بجهة إرهابية.

وأكد المصدر أن بعضا من أقوالهم "مناهض بشدة للمهاجرين واليهود".