اليوم السابع
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مقتل مواطن وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالقليوبية وضبط الجناة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:51 م
مقتل مواطن وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالقليوبية وضبط الجناة مشاجرة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها (عدد 5 أشخاص " مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم").. بالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين (عدد 3 آخرين) جميعهم مقيمون بشبين القناطر.. وذلك حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثانى  عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين (طبنجة- فرد محلى- سلاح أبيض "مطواة").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (الأسلحة المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلى وطلقتين، مطواة").

 

 







مشاجره

مشاجره في القليوبيه

اسلحه ناريه

ضبط اطراف مشاجره




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