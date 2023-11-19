مقتل مواطن وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالقليوبية وضبط الجناة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها (عدد 5 أشخاص " مُصابين بجروح متفرقة بالجسم ووفاة أحدهم").. بالانتقال وسؤالهم قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين (عدد 3 آخرين) جميعهم مقيمون بشبين القناطر.. وذلك حال تواجدهم بدائرة المركز، لنزاع على خفرة حراسة بذات المنطقة، تعدى خلالها الطرف الثانى عليهم بالضرب مُحدثين ما بهم من إصابات ووفاة أحدهم مستخدمين (طبنجة- فرد محلى- سلاح أبيض "مطواة").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن (الأسلحة المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة "طبنجة بخزينتها 3 طلقات، فرد محلى وطلقتين، مطواة").