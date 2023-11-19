وقال الرئيس الفرنسى فى تغريدة على حسابه الرسمي على منصة "إكس" "يجب إيصال المساعدات الإنسانية بأسرع ما يمكن وبشكل آمن وحتى يتحقق ذلك، يتعين التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار"، موضحا أن فرنسا تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك.