مسن لمحكمة الأسرة: "بعد 42 سنة زواج تعرضت للطرد من منزلى على يد زوجتي"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمها فيها بالتحايل لسلبه حقوقه والاستيلاء على شقته بعد 42 عام زواج، ليؤكد: "طردنى من منزلى بعد إصابتى بالمرض، ورفضت كافة الحلول والوسطاء لحل الخلافات بيننا، وقامت بالاستيلاء على مبالغ مالية كنت أدخرها برفقتها طوال سنوات زواجنا- لشراء فيلا فى مكان مناسب لنا بعد خروجى على المعاش".

وأكد الزوج:" رفضت تمكينى من دخول المنزل، مما دفعنى لملاحقتها بدعوى نشوز ردا على طلبها الطلاق للضرر، وأثبت أن الإساءة من جانبها وأنها لا تستحق النفقات المبالغ فيها وتخطيطها للتخلص منى بالطلاق حتى تسولى على نفقة متعة كبيرة وفقا لتصريحها لصديقة مشتركة".

وتابعت الزوجة: "دمرت حياتى ونست العشرة التى جمعتنا وتخلت عنى بعد تدهور حالتى الصحية، رغم أننى وقفت بجوارها وبعت ممتلكاتى طوال سنوات زواجنا عندما كانت تبحث عن الإنجاب حتى أحقق لها حلمها، وعندما فشلنا لم أتركها وعشت برفقتها وصبرت وتحملت بسبب حبى لها ".

وتابع الزوج:"عاملتنى بشكل سيئ، وسرقت حقوقى الشرعية، واستولت على 580 ألف جنيه من أموالى، ثم طالبتنى بزيادة النفقات رغم حالتى الصجحية الحرجة، ورفضت عقد الصلح بيننا، ووضعت يديها على منزلى، بخلاف المنقولات والمصوغات أشتريتها لها".