اليوم السابع
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محافظ دمياط تعلن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التقلبات الجوية

الأحد، 19 نوفمبر 2023 11:13 م
محافظ دمياط تعلن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التقلبات الجوية إزالة آثار الأمطار من الشوارع
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة التقلبات الجوية التى تتعرض لها المحافظة وهطول أمطار على أغلب الأنحاء منذ صباح اليوم، وفى هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق .
 
وتم الدفع بالمعدات والفرق الفنية بجميع المراكز والمدن، وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار وذلك لتيسير الحركة المرورية وحركة المارة بالشوارع .
 
وكانت مدن محافظة دمياط قد تعرضت لموجة من الطقس السيء مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح ، مع انخفاض في درجات الحرارة.
 
إزالة آثار الأمطار من الشوارع (1)
إزالة آثار الأمطار من الشوارع (1)

إزالة آثار الأمطار من الشوارع (2)
إزالة آثار الأمطار من الشوارع (2)
 
 
 
 






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