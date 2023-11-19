محافظ دمياط تعلن استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التقلبات الجوية

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة التقلبات الجوية التى تتعرض لها المحافظة وهطول أمطار على أغلب الأنحاء منذ صباح اليوم، وفى هذا السياق، واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق .

وتم الدفع بالمعدات والفرق الفنية بجميع المراكز والمدن، وذلك لرفع تجمعات مياه الأمطار وذلك لتيسير الحركة المرورية وحركة المارة بالشوارع .

وكانت مدن محافظة دمياط قد تعرضت لموجة من الطقس السيء مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح ، مع انخفاض في درجات الحرارة.