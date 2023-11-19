محافظ جنوب سيناء يلتقى مساعد وزيرة التخطيط لبحث سبل التعاون المشترك

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى وذلك بغرض بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور سهى سعيد، المدير التنفيذى لجائزة مصر للتميز الحكومى والدكتورة ايناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء.

وفى بداية اللقاء، تقدم السفير هشام بدر بتهنئة محافظ جنوب سيناء لفوز مشروع " مخيم بساطة" بالمركز الثانى فئة (المشروعات المحلية الصغيرة) بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية 2023 والذى يعد من أهم المشروعات السياحية الصديقة للبيئة بالمحافظة إضافة إلى حصوله على شهادة المفتاح الأخضر والتى تمنحها مؤسسة التعليم البيئى وهى من كبرى المؤسسات الدولية المانحة لتلك الشهادات للمنشآت الفندقية والسياحية التى تحقق الاشتراطات الكاملة للحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع المحلي.

ومن جانبه، استعرض محافظ جنوب سيناء، أبرز الإنجازات التى حققتها المحافظة فى الآونة الأخيرة تشهد طفرة واسعة فى مختلف القطاعات، مشيرًا إلى إجراءات تنفيذ "مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية" الذى يهدف إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد، مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية تعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، القدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبنى أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة. إضافة إلى العمل على تفعيل منظومة القضاء على الانبعاثات الكربونية، واستخدام وسائل الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية، والتوسع فى إقامة محطات الشحن الكهربائى والغاز، واستبدال وسائل النقل العام والخاص للعمل بهذه الطاقة الجديدة، وتغيير الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ وتوحيدها فى كافة الأماكن السياحية والرئيسية والمطار من أجل الترويج السياحي.

وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمى، وأشار فودة إلى المجهودات الملموسة لفريق عمل "المرصد الحضري" بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والخاص برصد مؤشرات الأداء فى جميع قطاعات التنمية المستدامة، كالتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، إضافة إلى رصد مؤشرات مدى رضا المواطن على جميع الخدمات العمرانية التعليمية والصحية والثقافية والرياضية والبنية الأساسية والخدمات الحكومية وكذلك رصد مؤشرات رضا السائح.