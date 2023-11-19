اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 نوفمبر 2023 08:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يناقش مستجدات جهود السلام والأوضاع الاقتصادية

الأحد، 19 نوفمبر 2023 08:00 ص
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يناقش مستجدات جهود السلام والأوضاع الاقتصادية رشاد محمد العليمى
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعه برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، تطورات الأوضاع المحلية والاقليمية، وفي المقدمة مستجدات الوساطة التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية لوقف اطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة .
 
وجدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني ، دعمه الكامل للمساعي السعودية من اجل تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، واطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والتنمية في البلاد.
 
كما ناقش الاجتماع مؤشرات الاقتصاد الوطني، والمتغيرات السعرية في العملة المحلية والسلع الاساسية، والتداعيات المحتملة للتصعيد الاسرائيلي الغاشم في الاراضي الفلسطينية المحتلة على امن واستقرار المنطقة والسلم والامن الدوليين.
 
واقر الاجتماع عددا من المعالجات للتسريع بمصفوفة الاصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية، وتعزيز الاجراءات الحكومية لتحسين الموارد، والحد من التداعيات المستمرة للهجمات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية، وتهديداتها لحركة الملاحة وخطوط التجارة الدولية.






اليمن

الرئاسى اليمنى

رشاد محمد العليمى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة