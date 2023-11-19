قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر حدث دولي خطير وهي ليست إسرائيلية ولا إسرائيليون على متنها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف متحدث جيش الاحتلال، إن السفينة المحتجزة مع الحوثيين غادرت تركيا وكانت في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي من دون أي إسرائيليين