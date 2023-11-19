قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ان اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر حدث دولي خطير وهي ليست إسرائيلية ولا إسرائيليون على متنها، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف متحدث جيش الاحتلال، إن السفينة المحتجزة مع الحوثيين غادرت تركيا وكانت في طريقها إلى الهند بطاقم مدني دولي من دون أي إسرائيليين
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن مصدر إسرائيلي يؤكد احتجاز الحوثيين سفينة بملكية إسرائيلية جزئية.
وكان الناطق العسكري باسم الحوثيين، قال إننا سنستهدف السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني أو أي سفن تشغلها أو تملكها شركات إسرائيلية، متابعا: "نهيب بجميع دول العالم سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم السفن الإسرائيلية وتجنب الشحن على متنها".
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