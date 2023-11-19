قصف مدفعي إسرائيلي مكثف يستهدف حي الزيتون شرق مدينة غزة

أحمد علوى

قصف الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، بشكل مكثف حى الزيتون شرق مدينة غزة، وأكد مراسلنا أن الطائرات الإسرائيلية تدمر مربعين سكنيين، أحدهما فى جباليا البلد بالقرب من السوق والآخر فى مخيم جباليا خلف مسجد الإمام على ووجود أعداد كبيرة من القتلى.

وفى وقت سابق، لقى 15 فلسطينيا مصرعهم فجر اليوم الأحد بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنزلين فى مخيم النصيرات وخان يونس فى قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة "وفا".

وأفادت "وفا" بمقتل 13 شخصا بعد غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة زهد فى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أعلن عن مقتل سيدة وطفلتها وإصابة آخرين، جراء قصف منزل لعائلة أبو عكر بمحيط المستشفى الأوروبى فى جنوب شرق خان يونس.

يأتى ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة فى غزة السبت عن مقتل 32 شخصا من عائلة واحدة بينهم 19 طفلا فى غارة إسرائيلية على منزلهم بمخيم جباليا للاجئين فى شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى مقتل طفلين، مساء السبت، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا فى شرق مدينة رفح.

وحسبما أفاد المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة، فإن الهجوم الإسرائيلى على القطاع أسفر حتى الآن عن 12300 قتيل بينهم 5 آلاف طفل و3300 امرأة.