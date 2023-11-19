قادة أمريكا اللاتينية يواصلون التنديد بمجازر إسرائيل فى غزة وإبادة الفلسطينيين

كتبت ـ فاطمة شوقى

تواصل أمريكا اللاتينية رفع صوتها ضد المجازر التى تركتبها اسرائيل فى غزة ، وكانت هناك احتجاجات في معظم البلدان، وتعد حكومات البرازيل وكولومبيا وبوليفيا وهندوراس وتشيلي من بين الحكومات الأكثر انتقادا لما يحدث فى غزة .

وبعد أن قطعت بوليفيا علاقاتها مع إسرائيل، وكولومبيا، استدعت تشيلي وهندوراس سفيريهما للتشاور قبل بضعة أسابيع، أضيفت في هذه الأيام قرارات ومواقف جديدة، والتى منها قرار قطع دولة بيليز أيضًا علاقاتها مع تل أبيب بينما رفع الرئيس البرازيلى والكولومبى لولادا سيلفا وجوستافو بيترو لهجتهما في وجه ما يعتبرونه علانية "إبادة جماعية".

ردود الفعل المتعددة في المنطقة دفعت رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوج، إلى الخروج وطلب "اللياقة والاحترام" من حكومات أمريكا اللاتينية، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الارجنتينية.

وكان الرئيس الكولومبي هو الأكثر تنديدا لما يحدث فى غزة من قبل الاسرائيليين ، وأعلن هذا الأسبوع أنه سيقدم اقتراحا في الأمم المتحدة لقبول فلسطين "كدولة كاملة" (منذ عام 2012 تم الاعتراف بها "كدولة مراقبة"). واستنادًا إلى ما أسماه "المذبحة التي أطلقها نتنياهو" بعد قصف المستشفيات، وأكد بيترو أيضًا أن بلاده "لن تشتري أسلحة من الدول التي صوتت ضد قرار الأمم المتحدة الذي أمر بوقف إطلاق النار في غزة أو امتنعت عن التصويت عليه". " كما أعلن أن كولومبيا ستفتح سفارة لها في رام الله، وفقا لإذاعة كاراكول .

وانضمت حكومة بيليز، وهي دولة صغيرة في أمريكا الوسطى تقع على البحر الكاريبي، هذا الأسبوع إلى مجموعة الدول التي اتخذت القرار الأكثر حسما بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في مواجهة "القصف العشوائي المتواصل في غزة والذي أودى بحياة معظم الأشخاص". منهم "نساء وأطفال، ودمروا العديد من المباني بما في ذلك المستشفيات والمدارس". كما يشير البيان الرسمي إلى تعليق اعتماد سفير إسرائيل المعين وإغلاق القنصلية، ويستنكر: "إن إسرائيل تنتهك بشكل منهجي القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان لسكان غزة".