فوائد صحية لتناول مشروب الحلبة.. أبرزها تحسين صحة الجلد

كتبت رانيا عامر

الحلبة لها فوائد صحية متعددة من أهمها تحسين عملية الهضم وتعزيز صحة الجلد، وهى مشروب دافئ يتناوله بعض الأشخاص على سبيل العلاج المنزلى الطبيعى لدعم عملية الهضم لديهم، والبعض الآخر يستخدم بذورها التى تتميز بالمرارة القليلة كتوابل للطهى ويقدم التقرير التالى بعض الفوائد التى من بينها دعم معدلات السكر فى الدم، وذلك وفقًا لما نشره موقع ndtv.

ويحتوى نبات الحلبة على الكثير من الألياف والفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم والمنجنيز. وتضمنت بعض الفوائد المحتملة مساعدة الهضم، وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، وتقليل الالتهابات.

فوائد صحية لمشروب الحلبة تحسين عملية الهضم مشروب الحلبة يساعد فى تخفيف مشاكل الجهاز الهضمى مثل عسر الهضم والانتفاخ والإمساك، نتيجة ما تحتويه من الألياف، وتساهم فى امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

إنقاص الوزن يمكن أن تساعد الحلبة فى إنقاص الوزن عن طريق تقليل الشهية وزيادة معدل حرق وتراكم الدهون.

انخفاض معدل الكوليسترول قد يساعد الاستهلاك المنتظم لمياه الحلبة على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتحسين صحة القلب بشكل عام.

التحكم في نسبة السكر في الدم ماء الحلبة تنظم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدا للأفراد الذين يعانون من مرض السكرى أو مقاومة الأنسولين.

تحسين صحة الجلد تناول مشروب الحلبة بانتظام يعزز صحة الجلد عن طريق الحد من حب الشباب، وتعزيز بشرة واضحة، وتوفير توهج طبيعى. كما تحتوي مياه الحلبة على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، وحماية الجسم من الالتهابات والأمراض المختلفة.