فقدان 5 أشخاص إثر انقلاب قارب صيد صينى قبالة "كاجوشيما" غرب اليابان

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تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن 5 أشخاص فُقدوا إثر انقلاب قارب صيد صيني قبالة سواحل محافظة "كاجوشيما" غرب اليابان.

وذكر خفر السواحل الياباني - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد، أنه تم إرسال طائرة إلى الموقع الذي يقع على الجانب الصيني من خط الوسط، وذلك بعد الإبلاغ عن وقوع حادث من قبل مركز الإنقاذ البحري في بكين أمس .

وقام أفراد خفر السواحل بالبحث عن المفقودين أمس لما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ولكن لم يتم العثور عليهم.

وِاستأنف خفر السواحل عملية البحث صباح اليوم عبر إرسال طائرة أخرى، ومن المقرر أن تصل سفينة دورية قرب الموقع في وقت لاحق اليوم للانضمام لعملية البحث.

وتفيد تقارير بأن 26 شخصا كانوا على متن القارب، وتم إنقاذ 21 شخصا من قبل سفينة صينية قريبة.