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عميد كلية الحاسبات بالإسكندرية يتفقد سير امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول

الأحد، 19 نوفمبر 2023 11:32 ص
عميد كلية الحاسبات بالإسكندرية يتفقد سير امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول الدكتور عادل عبد المنعم الزغبي
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الدكتور عادل عبد المنعم الزغبي عميد كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية صباح اليوم لجان الامتحانات للاطمئنان ولمتابعة سير عملية امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي2023/2024.
 
وقال بيان اليوم، إن عميد الكلية اطمأن خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على آداء الامتحانات بسهولة ويسر. 
 
 
 






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