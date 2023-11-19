طوارئ فى البحيرة لمواجهة آثار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب م حافظ البحيرة ، رفع درجة الاستعداد لمواجهة آثار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة.

وأضافت أنه تم الدفع بكافة المعدات والأطقم الفنية لمواجهة آثار سقوط الأمطار بعدد من مراكز المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم توجيه القيادات التنفيذية لرفع درجة الإستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية ورفع التجمعات أولا بأول لانتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين، لافته إلى التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بإتخاذ اللازم ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار، وكذلك المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى تكثيف حملات مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة، ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات، لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت توقعها بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 70% وقد تكون مصحوبة بالأمطار على بعض المناطق.