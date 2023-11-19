اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

طوارئ فى البحيرة لمواجهة آثار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار

الأحد، 19 نوفمبر 2023 11:26 ص
طوارئ فى البحيرة لمواجهة آثار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة آثار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة.
 
وأضافت أنه تم الدفع بكافة المعدات والأطقم الفنية لمواجهة آثار سقوط الأمطار بعدد من مراكز المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.
 
وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم توجيه القيادات التنفيذية لرفع درجة الإستعداد التام والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية ورفع التجمعات أولا بأول لانتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين، لافته إلى التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بإتخاذ اللازم ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار، وكذلك المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق.
 
وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى تكثيف حملات مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة، ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات، لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال سوء الأحوال الجوية.
 
يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت توقعها بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 70% وقد تكون مصحوبة بالأمطار على بعض المناطق.
 
 
 
 






سوء الأحوال الجوية

سقوط أمطار

محافظة البحيرة

مراجعة المعديات

طوارئ بالبحيرة

نائب محافظ البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة