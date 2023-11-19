ضبط 3 تجار ألعاب نارية في حملات أمنية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط 3 عاطلَين بالإسكندرية لقيامهم بالإتجار فى الألعاب النارية ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 عاطلَين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.