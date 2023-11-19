ضبط 3 تجار ألعاب نارية في حملات أمنية

نجحت الداخلية في ضبط 3 عاطلَين بالإسكندرية لقيامهم بالإتجار فى الألعاب النارية، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 عاطلَين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة