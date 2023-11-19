اليوم السابع
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ضبط 3 تجار ألعاب نارية في حملات أمنية

الأحد، 19 نوفمبر 2023 01:36 م
ضبط 3 تجار ألعاب نارية في حملات أمنية الألعاب النارية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية في ضبط 3 عاطلَين بالإسكندرية لقيامهم بالإتجار فى الألعاب النارية، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 عاطلَين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى .
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.






الألعاب النارية

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