شفط مياه الأمطار واستمرار انعقاد غرف العمليات بمراكز كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن في رفع مياه ومخلفات الأمطار، واستمرار صيانة صفايات الأمطار، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية في المدن والمراكز والقرى، برفع درجة الاستعداد لمواجهة مخلفات سقوط الأمطار وتقلبات الطقس، وتكثيف التواجد الميداني لجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمتابعة على مدار الساعة لأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار التي تعرضت لها مدن ومراكز المحافظة، اليوم الأحد.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه باستمرار جهود كسح مياه الأمطار من الشوارع، خاصة بمحيط المدارس والمنشآت والمصالح الخدمية وتمهيد الشوارع لسير المواطنين، موجها باستمرار التعامل الفوري مع أي أمطار ورفعها فورا ووضع خطط استباقية للتعامل الفوري مع أي تقلبات جوية، وتطهير وصيانة صفايات الأمطار، وشبكات وبيارات الصرف الصحي، والاستعداد المكثف لرفع آثار الأمطار، كما وجه باستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة، لمتابعة حالة الطقس المتقلب، والتعامل الفوري، لرفع مياه الامطار، لتيسير الحركة المرورية.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، رفع جميع المياه الناتجة عن موجة الشتاء الحالية، والتأكد من عمل صفايات الأمطار وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المركز، واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع الناتجة عن هطول الأمطار.

وتفقد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، محطات الصرف الصحى، للوقوف على سير العمل بها، وتشغيل المحطات بكامل طاقتها، واتخاذ كافة التدبيرات اللازمة لمواجهة اﻻمطار والسيول، كما تابع رفع مياه الأمطار من الشوارع بالمدينة والقرى.



جانب من رفع مياه الأمطار وكنس الشوارع بدسوق



رفع مياه الأمطار بدسوق



رفع مياه الامطار بشوارع قلين



رفع مياه الامطار بقلين_1