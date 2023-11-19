سخرية جديدة من تصريحات متحدث جيش الاحتلال على غرار لعبة "ماريو"

كتب آسر أحمد

يواصل مستخدمو منصات السوشيال ميديا المختلفة من جميع أنحاء العالم، حملتهم الساخرة من متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذى نشر فيديو منذ أيام وزعم من خلاله أنه لأنفاق تابعة لـ حماس داخل قطاع غزة، ومن ثم قام بحذفه بعد ان كشفه الكثيرين في التعليقات واتهمه بالتزوير.

🇵🇸🇮🇱 HAMAS MEMBER SPOTTED ENTERING A TUNNEL‼️🤯 pic.twitter.com/U57TKqfAE9 — Censored Men (@CensoredMen) November 19, 2023

وفي فيديو جديد متداول منذ عدة ساعات عبر منصات السوشيال ميديا، ظهر متحدث جيش الكيان الصهيوني، وهم داخل لعبة "سوبر ماريو" الشهيرة ويشير بأصبعه اتجاه مخرج "ماريو" ليسخر منه المغردون والمتابعون على سطحية وتزوير فيديوهاته.



سخرية من متحدث جيش الاحتلال

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن الصحة الفلسطينية قالت إن 150 شهيدا في قصف للاحتلال اليوم على شمال غزة.

يتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.