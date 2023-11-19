اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

زاخاروفا: اتهامات رئيسة مولدوفا لروسيا بالتدخل فى الانتخابات "مضحكة"

الأحد، 19 نوفمبر 2023 08:32 م
زاخاروفا: اتهامات رئيسة مولدوفا لروسيا بالتدخل فى الانتخابات "مضحكة" زاخاروفا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتبرت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن اتهام رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، التى تحمل الجنسية الرومانية، لروسيا بالتدخل المزعوم فى الانتخابات المحلية ببلادها أمر مضحك
 
وقالت زاخاروفا لصحيفة "إزفستيا": "من المضحك أن نسمع عن تدخل فى انتخابات مولدوفا من رئيسة مولدوفا التى تحمل الجنسية الرومانية. لا تستطيع ساندو تنفيذ سوى المصالح الأجنبية فى مولدوفا".
 
وصرحت ساندو فى وقت سابق بأن مولدوفا ليس لديها مواضيع مشتركة للمناقشة مع روسيا، واتهمت روسيا بعدم احترام مصالح مواطنى الجمهورية.
 
وتعرض حزب "العمل والتضامن" الحاكم فى مولدوفا، لخسارة قوية فى الانتخابات المحلية، وخسر مرشحوه السباق على منصب عمدة ثلاثين مدينة من أصل 36 مدينة.
 
ووفقا للنتائج المتوفرة، لم يحصل ممثلو هذا الحزب على أغلبية الأصوات فى أى من مجالس المناطق.
 






زاخاروفا

روسيا

مولدوفا

موسكو




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة