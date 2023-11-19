رئيس حى المناخ ببورسعيد: رفع حالة الطوارئ للتعامل مع مياه الأمطار.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت لمياء الجيار رئيس حى المناخ ب بورسعيد ، اليوم الأحد، رفع حالة الطوارئ بالحي للقصوي وانعقاد غرفة العمليات بالحي على مدار 24 ساعة وتواصلها مع الرئيسية بالمحافظة، تزامنا مع موجة الطقس غير المستقر التي تشهدها البلاد منذ الصباح.

ووجهت "الجيار" بانتشار فريق الطوارئ بمناطق وشوارع الحي، للتعامل الفوري مع ٱثار مياه الأمطار بالشوارع، وأية آثار للتقلبات الناتجة عن الطقس.

وأكدت رئيس حي المناخ، جاهزية فرق العمل الميدانية بالحي مدعومة بالسيارات الناقلة و"الفاكيوم والنافوري" الخاصة بسحب وشفط المياه، والتأهب المستمر لإزالة تجمعات مياه الأمطار فور سقوطها، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للقيام بتطهير بالوعات الأمطار وخطوط الصرف الصحي؛ لسرعة تصريف المياه من خلال سيارات الكسح وطلمبات الشفط.

وأشارت إلى إنتشار فرق العمل الميدانية لإدارة الكهرباء لتأمين أعمدة الإضاءة العامة بالشوارع والمناطق السكنية، حفاظا علي أرواح المواطنين، وذلك على مدار اليوم .

يأتي ذلك بالتوازي مع الأعمال الدورية اليومية لفرق العمل بالإدارات الخدمية وعلى رأسها تحسين البيئة لرفع أية تجمعات للقمامة والمخلفات.

وتتابع غرفة العمليات لحظة بلحظة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية من خلال هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، فضلا عن انتشار أطقم العمل والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار وأماكن تجمعها، وإعادة توزيعها طبقًا لطبيعة المناطق التي تعرضت للأمطار، لضمان الاستفادة الكاملة منها وموافاة مركز العمليات بأي تداعيات عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.