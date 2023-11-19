رئيس جهاز الشيخ زايد يتفقد محطة تنقية المياه والمناطق السكنية ومشروع جنة

كتب أحمد حسن

الجولة شملت متابعة استعدادات فصل الشتاء والحالة العامة للأحياء السكنية..والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع العمل بمشروعات جنة.

وقام المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، يرافقه مسئولو الجهاز بزيارة تفقدية لمحطة مياه المدينة، لمتابعة أعمال المروقات والمرشحات وجميع مراحل التنقية والتأكد من أعمال الصيانة الدورية بالمحطة، بجانب تفقد معمل تحاليل مياه الشرب بالمحطة للوقوف على جودة المياه المقدمة للمواطنين والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وخلال الزيارة قام مدير المعمل بتقديم عرض تفصيلي عن مكونات المعمل والذي تم إنشاؤه عام 2001، مؤكدًا أنه تم تجهيز المعمل بأحدث الأجهزة للقيام بجميع التحاليل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية وذلك لمراقبة ومتابعة جودة مياه الشرب بالمحطات في جميع مراحل التنقية والشبكات بنطاق المدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ضرورة الالتزام بإنتاج مياه نقية مطابقة للمواصفات، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين معامل مديرية الصحة ومعامل محطة المياه والعمل كفريق واحد من أجل الصالح العام وصحة المواطن.

وفي سياق متصل، قام المهندس أحمد عبد الرازق، بجولة بمناطق مختلفة بالمدينة شملت الحي السادس عشر بالمدينة، وتم التأكيد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة داخل جميع أحياء المدينة، ومتابعة تطهير وتسليك شبكات الصرف الصحى وبالوعات المطر بنطاق المدينة.

وفي ذات السياق، قام المهندس أحمد عبد الرازق ومسئولو الجهاز بجولة تفقدية لمتابعة مركز خدمة عملاء تحصيل المياه، واستمع لمجموعة من العملاء للاطمئنان على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة المقدمة والوقوف على أي مشكلات والاهتمام بمنظومة التحصيل وتعظيم الإيرادات، وكذلك تم المرور على منطقة السويقة بالحي الحادي عشر، حيث وجه بضرورة تنظيم العمل بشكل حضاري والرقابة المستمرة على تلك الباكيات، بما يضمن التزام الباعة بالضوابط الواجب اتباعها، وإزالة جميع الاشغالات بالسويقة.

ثم توجه في نهاية الجولة إلى مجمع الورش للاطمئنان على سير العمل، وتم التنبيه على جميع شاغلي الورش بالالتزام بمواعيد الغلق الرسمية للحفاظ على راحة المواطنين.

كما أجرى المهندس أحمد عبد الرازق، جولة ميدانية للاطمئنان على رفع مستوى النظافة العامة وإزالة الإشغالات بالمحاور الرئيسية والميادين العامة بالمدينة، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات متميزة لجموع المواطنين، مشيراً إلى أهمية المظهر الجمالي لكافة المناطق وعدم إعاقة حركة المرور والمارة.

وعلى هامش الجولة تم المرور على مشروع جنة 2 وجنة 5 لمتابعة سير العمل بالمشروع وتم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الطرق والزراعة بالمنطقة.