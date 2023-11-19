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رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد النيابة الإدارية لبحث سبل التعاون المشترك

الأحد، 19 نوفمبر 2023 08:51 م
رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد النيابة الإدارية لبحث سبل التعاون المشترك رئيس جامعة المنوفية ووفد هيئة النيابة الإدارية
المنوفية - محمد فتحى

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استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وفدا من هيئة النيابة النيابة الإدارية، ضم المستشار فوزي عبد الله مدير المكتب الفني للنيابات الإدارية بالمنوفية والمستشار رجب شرشر مدير فرع الدعوى التأديبية بالنيابات الإدارية بالمنوفية والمستشار عبد المنعم مجدي رئيس النيابة الإدارية .
 
استهدف اللقاء بحث اوجه التعاون بين هيئة النيابة الادارية وجامعة المنوفية في مجال التدريب وتبادل الخبرات المختلفة .
 
رحب الدكتور أحمد القاصد  بضيوف الجامعة، مشيرا إلى أهمية  تعزيز أوجه التعاون بين الجامعة، وهيئة النيابة الإدارية في مجالات نشر الثقافة القانونية وتنمية المهارات العلمية، وتبادل الخبرات، وإجراء البحوث والدراسات  والأنشطة الثقافية المشتركة. 
 
 
 
 
 
 
 






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