اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يشهد انطلاق المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT23

الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:01 ص
رئيس الوزراء يشهد انطلاق المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT23 الدكتور مصطفى مدبولى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، انطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا  Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.
 
يشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.
 






رئيس الوزراء

المؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط

المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط

معرض التكنولوجيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة