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رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود البنك المركزى فى التكنولوجيا المالية

الأحد، 19 نوفمبر 2023 10:06 ص
رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا عن جهود البنك المركزى فى التكنولوجيا المالية الدكتور مصطفى مدبولى
كتب محمد عبد العظيم

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شهدت افتتاح فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا   Cairo ICT23، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، عرض فيلم تسجيلي عن جهود البنك المركزي في التكنولوجيا المالية.

ويعقد المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية.

يشارك فى المعرض 5 وزارات: التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

 

 







رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي

البنك المركزي

المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط




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