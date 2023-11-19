"دمياط العام" تحصد المركز الأول على الجمهورية في تقييم برنامج مكافحة المقاومة

دمياط معتز الشربيني

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، حصول مستشفى دمياط العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بدمياط على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تقييم برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات " AMR "، وذلك في ضوء التقييم الذي قامت به الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان لعدد 17 مستشفى، تضمنتهم المرحلة الأولى بالتقييم من المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية، وكذلك الهيئات المختلفة التابعة لوزارة الصحة والسكان .

وتضمن التقييم الآتي "محور الدعم الإداري _ محور منع ومكافحة العدوي _ محور الإستخدام الرشيد للمضادات الحيوية"، وذلك في ضوء الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة في مصر والخطة القومية لمجابهة الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات والتي تولي الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية إهتماما كبيرا بهذا الأمر؛ لما يمثله الأمر من أهمية بالغة .

وأعرب وكيل وزارة الصحة عن خالص تهنئته لجميع العاملين بمستشفى دمياط العام لتميزهم وأدائهم المشرف مثمناً ومقدرا فى الوقت ذاته جهود إدارة مكافحة العدوى بالمديرية .

وصرح الدكتور أحمد رجب مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بتوجيه الشكر لوكيل الوزارة للدعم المستمر وتذليل العقبات نحو رفع معدلات أمان الخدمة الطبية المقدمة ؛ وكذلك توجيه الشكر لإدارة مستشفي دمياط العام بقيادة دكتور محمد اللبان و رؤساء الأقسام بالمستشفي ؛ وكذلك توجيه الشكر الجزيل لفريق مكافحة العدوي المتميز بمستشفي دمياط العام ؛ مثمناً جهوده المميزة، وكذلك توجيه الشكر لفريق العمل المميز والمجتهد بإدارة مكافحة العدوي بالمديرية لمجهوده الكبير ؛ وأيضا د.سمر قابيل بإدارة الصيدلة الإكلينيكية بمديرية الشئون الصحية للدعم والمتابعة .

وأكد وكيل صحة دمياط، أن ما تم على أرض الواقع هو بمثابة إنجاز ودفعة لإستكمال النجاح والعمل بشكل مكثف ومستمر لضمان تحقيق الإستراتيجية القومية للصحة الواحدة وكذلك العمل بشكل مكثف لمجابهة الميكروبات المقاومة لمضادات الميكروبات، ما يعود بالنفع على المواطن المصري بشكل عام وأهلنا في محافظتنا العزيزة دمياط بشكل خاص .