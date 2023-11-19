الرئيسية أخبار عاجلة جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندى إضافيين فى المعارك بقطاع غزة الأحد، 19 نوفمبر 2023 07:07 م العدوان على غزة كتب محمد شرقاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها أن جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي إضافيين في المعارك بقطاع غزة . وكان جيش الاحتلال أعلن مقتل 3 ضباط وجنود إضافيين بمعارك شمال غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". جيش الاحتلال مقتل ضابط مقتل جندي المعارك قطاع غزة غزة الان اخبار فلسطين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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