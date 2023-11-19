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جوتيريش يعرب عن شعوره بصدمة شديدة من استهداف مدرستين للأونروا

الأحد، 19 نوفمبر 2023 05:38 م
جوتيريش يعرب عن شعوره بصدمة شديدة من استهداف مدرستين للأونروا جوتيريش
كتب محمد شرقاوى

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اعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن شعوره بصدمة شديدة من استهداف مدرستين للأونروا في أقل من 24 ساعة بغزة مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وكانت رابطة العالم الإسلامي أدانت بأشدِّ العبارات، قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة لـ "الأونروا" في قطاع غزة.

وندد الأمين العام للرابطة ورئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة ألأنباء السعودية"واس" ، بهذه الجرائم الهمَجية المروّعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، التي تمثِّل انتهاكًا صارخًا لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.







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