تواريخ مرتبطة بقضية قتل "سفاح الجيزة" لفتاة الإسكندرية.. تعرف عليها

تفصل محكمة النقض في شهر يناير القادم، في حكم إعدام سفاح الجيزة، فى واقعة قتل فتاة تدعى "ياسمين"، في الإسكندرية بعد النصب عليها.
وتوجد مجموعة من التواريخ الهامة مرتبطة بالقضية متها ...
_ " مطلع يناير 2018"، يشير لتاريخ قتل المجني عليها بعد ان استولي منها علي مبلغ 45 الف جنيه.
_ "6 مارس 2021"، يشير لتاريخ أولي جلسات محاكمة المتهم.
_ " 5 ابريل 2021"، يشير لتاريخ صدور حكم اعدامه في الدعوي.
كانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
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