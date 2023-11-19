تواريخ مرتبطة بقضية قتل "سفاح الجيزة" لفتاة الإسكندرية.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس

تفصل محكمة النقض في شهر يناير القادم، في حكم إعدام سفاح الجيزة ، فى واقعة قتل فتاة تدعى "ياسمين"، في الإسكندرية بعد النصب عليها.

وتوجد مجموعة من التواريخ الهامة مرتبطة بالقضية متها ...

_ " مطلع يناير 2018"، يشير لتاريخ قتل المجني عليها بعد ان استولي منها علي مبلغ 45 الف جنيه.

_ "6 مارس 2021"، يشير لتاريخ أولي جلسات محاكمة المتهم.

_ " 5 ابريل 2021"، يشير لتاريخ صدور حكم اعدامه في الدعوي.

كانت النيابة العامة أمرت في 1 فبراير 2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.