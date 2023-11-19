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تموين سوهاج: تحرير 121 محضرا متنوعا خلال حملات على الأسواق

الأحد، 19 نوفمبر 2023 12:05 م
تموين سوهاج: تحرير 121 محضرا متنوعا خلال حملات على الأسواق حملة تموينية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، أنه تم تحرير 121 محضرا تموينيا خلال اليوم بمراكز المحافظة المختلفة، صرح بذلك محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف وكيل تموين سوهاج، أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المحلات الأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من اجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 121 محضرا تموينيا خلال اليوم.

وجاءت الحملة بمشاركة المهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات التموينية  المكبرة لضبط الأسواق والتصدي لتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، والسلع  التي أسفرت عن ضبط 121 محضرا تموينيا متنوعا والحملات التموينية جاءت على المحلات والأسواق، وذلك بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث التموين وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

 







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