اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 نوفمبر 2023 05:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

تجديد حبس تاجر بتهمة قتل بائع متجول فى دار السلام

الأحد، 19 نوفمبر 2023 04:19 م
تجديد حبس تاجر بتهمة قتل بائع متجول فى دار السلام محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام تجديد حبس تاجر سجاد 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل بائع متجول، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأن قتل المجنى عليه بسبب افتراشه الأرض لبيع الملابس أمام محله.
 
وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال بائع متجول، توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة. 
 
بالفحص وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد، بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة " ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 
 






اخبار الحوادث

قتل عقوبة القتل

دار السلام

جريمة قتل

مقتل تاجر

جرائم القتل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة